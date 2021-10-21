مستبعدون الزمالك أمام توسكر يخوضون تدريبات تأهيلية

ووضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق برنامجا تدريبيا للاعبين المستبعدين من لقاء توسكر الكيني استعدادا لمواجهات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقام المطراوي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران وأدت كل مجموعة تدريبات فنية وخططية.
واصل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش مران المستبعدين من مواجهة توسكر الكيني اليوم الخميس.
وخاض سيسيه مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له في السابعة مساء غدا الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.
جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.
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