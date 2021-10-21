/657350/غالي-على-قلوب-المصريين-أنغام-تدعم-محمود-الخطيب-بعد-تعرضه-لأزمة-صحية

توجهت المطربة المصرية أنغام بالدعاء لكابتن محمود الخطيب، بعد أن تم نقله أمس لإحدى مستشفيات القاهرة وخضوعه لبعض الفحوصات والتحاليل.

دوت الخليج يرصد تعليق المطربة أنغام على نبأ تعرض كابتن محمود الخطيب لأزمة صحية.

أنغام تساند الخطيب في أزمته الصحية

غردت أنغام بصورة الخطيب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلقت عليها قائلة: "‏سلامتك ألف سلامه كابتن ‎محمود ، الغالي علي قلوب المصريين.. بإذن الله شدة وتزول يارب".

ومن ناحية أخرى، خرجت المطرية المصرية أنغام عن صمتها، لترد على الأنباء المتداولة بشأن ارتباطها، مؤكدة أن تلك الأخبار كاذبة وعارية من الصحة تمامًا.

أنغام تنفي أنباء ارتباطها

كتبت أنغام عبر خاصية «استوري» على حسابها على «إنستجرام»: "للاسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه ".

هذا وقد حرصت أنغام على إحياء الذكرى الثالثة لرحيل شقيقتها غنوة، حيث أنها رحلت عن عالمنا يوم 12 أكتوبر لعام 2018.

أنغام تحيي ذكرى رحيل شقيقتها غنوة من أمام قبرها

شاركت أنغام جمهورها صورة قبر شقيقتها عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب عليها: "اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة".

أنغام تطرح أحدث أغانيها بعنوان ونفضل نرقص

و طرحت الفنانة أنغام، مؤخرًا، أحدث أغانيها الجديدة والتي تحمل اسم «ونفضل نرقص» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام، والكليب من إخراج عادل جمال.

وأحيت النجمة أنغام مؤخرًا حفلاً غنائيًا الخميس الماضى، بمصاحبة أوركسترا المايسترو هاني فرحات بالصالة المغطاة بحدائق أكتوبربمناسبة ذكرى الانتصار العظيم.

كما أحييت حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية. ويأتى هذا الحفل ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة.

وكان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي، وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها ما بين القديم والجديد.