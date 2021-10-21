/657342/مصطفى-محمد-يقود-تشكيل-جالاتا-سراي-المتوقع-بالدوري-الأوروبي

تنطلق صافرة بداية مباراة جالاتا سراي التركي ولوكوموتيف الروسي، في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الجولة الثالثة بدور المجموعات من منافسات الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب الدولي المصري مصطفى محمد في صفوف الفريق التركي جالاتا سراي، من بداية الموسم الماضي، والذي يؤدي فيه بقوة في ظهورة مع الفريق.

ويدخل الدولي التركي فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، بتشكل قوي في لقاء اليوم، ومن المتوقع أن يعتمد على الدولي المصري مصطفى محمد في خط الهجوم، في لقاء اليوم.

تشكيل جالاتا سراي المتوقع:

حارسة المرمى: فيرناندو موسليرا.

خط الدفاع: دي أندري يدلن - فيكتور نيلسون - ألباسلان - باتريك فان أنهولت.

خط الوسط: تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو.

خط الوسط الهجومي: سفيان فيغولي - أليكساندو تشيشالادو - ريان بابل.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

القنوات الناقلة للمبارة:

مباراة جالاتا سراي ضد لوكوموتيف، متاحة للمشاهدين في الوطن العربي وشمال إفريقيا عبر شاشة قناة beIN Sports 3 HD Premium القطرية الرياضية.

فاتح تريم المدير الفني

وأوضح التقرير أن تريم أثنى على الجهود التي يبذلها مصطفى محمد في التدريبات وخلال الدقائق التي يلعبها.

تقرير آخر من سبور أرينا أشار إلى أن اللاعب اعترف بأخطائه في الفترة الأخيرة ووعد بالتغير، وهو ما فعله حين خاض تدريبات إضافية بعد انتهاء التدريب الجماعي لفريقه.

وأضاف التقرير إلى ان استقرار مصطفى محمد بدأ عندما قرر إحضار زوجته وطفله ووالدته إلى تركيا للعيش معه بدلاً من العيش بمفرده.

وبحسب موقع "FotoMac" التركي فأن بوردو سيعود لمحاولة ضم المهاجم المصري في يناير المقبل.

وبالأراضي التركي يتواجد الدولي المصري مصطفى محمد ماكينة الاهداف المصرية بالدوري التركي مع جالاتا سراي، والذي شارك اليوم بشكل رسمي في التشكيل الأساسي مع فريقة أمام ريزا سبور، ويسجل هدفي فريقة في المباراة، ويعود بفريقه في نتيجة المباراة بكل قوة.