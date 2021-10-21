/657349/خاص-تعرف-على-نص-حديث-محامي-توفيق-عكاشة-مع-أعضاء-الجمعية-العمومية-بالنادي-الأهلي-قبل-غلق-باب-الترشح-للانتخابات

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج، أن خالد سليمان محامي توفيق عكاشة، تحدث مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وأكد لهم أنه ينتوي الترشح على رئاسة النادي الأهلي.

وزاد “أسعى لرئاسة النادي الأهلي والدخول في منافسة شريفة على مقعد الرئيس خلال الانتخابات القادمة”.

وكان خالد سليمان أبو العلا قد خطف الأضواء داخل النادي الأهلي، وظن الجميع أنه قادم من أجل تقديم أوراق ترشح توفيق عكاشة، ولكنه أكد سيكون هو المرشح على رئاسة الأهلي.

خاص.. محامي توفيق عكاشة يخطف الأضواء داخل الأهلي قبل غلق باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء

تواجد خالد سليمان أبو العلا، محامي الإعلامي توفيق عكاشة داخل النادي الأهلي منذ قليل.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر داخل النادي الأهلي، أن محامي توفيق عكاشة توجه نحو المكان المخصص للترشح لانتخابات القلعة الحمراء، من أجل تقديم أوراق خاصة.

ومن المفترض أن ينتهى الوقت القانوني من أجل الترشح لانتخابات الأهلي غدا الجمعة، وذلك قبل خوض الانتخابات يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل.

وحتى الآن غير معلوم هل الترشح سيكون للمحامي خالد سليمان أبو العلا، أم للإعلامي توفيق عكاشة على مقعد رئاسة النادي الأهلي.

محمود الخطيب: حسن حمدي علمني حب الأهلي.. والتعامل مع الإنتصارات

أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الشديد للكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أنه تشرف بمزاملته في الملاعب وأيضًا خلال العمل في مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم الكابتن حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي، ويأتي في مقدمة ما تعلمه منه “حب الأهلي”، وكيفية إدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع الانتصارات وكيفية عدم المبالغة في الاحتفال وأن تكون الأمور متوازنة.

النادي الأهلي

وأشار رئيس الأهلي إلى أنه تعلم أيضًا الكثير من الكابتن حسن حمدي على الصعيد الإداري بحكم عمله معه في مجلس إدارة الأهلي.

وأوضح أن الكابتن حسن حمدي اعتاد على عدم إعلان رأيه أو موقفه في أي قضية بشكل مباشر، وكان يفكر كثيرًا قبل إبداء رأيه وموقفه في أي قضية.

وأشار إلى أن الأجيال داخل الأهلي تسلم بعضها الراية تباعًا، ويعد هذا أحد شعارات النادي الشهيرة "أجيال بتسلم بعض"، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي على الصعيد الإداري، وتذكر كل ما تعلمه في الإدارة من مواقف سابقة بمجرد وصوله إلى مقعد رئيس النادي.

كلمة محمود الخطيب

وقال رئيس الأهلي إنه تعلم من رموز النادي منذ بداية تأسيس الأهلي في 1907 وصولًا إلى الكابتن حسن حمدي أحد رموز النادي التاريخيين.

وأوضح محمود الخطيب أنه يتذكر موقفًا لم ينسه للكابتن حسن حمدي خلال مباراة مونشينجلادباخ الشهيرة، بعد أن أخطأ زميلهما أحمد عبد الباقي في إحدى الكرات، التي ارتدت بهدف في شباك الأهلي، حيث قال إن طريقة توجيه الكابتن حسن حمدي الذى كان يشارك كـ "ليبرو" في هذه المباراة لزميله ظلت بارزة في ذهنه خاصة أنها جاءت بشكل لم ولن ينساه، بل وتعلم منها الكثير، مشددًا على أنه موقف كان شاهدًا عليه داخل الملعب أثناء مزاملته لوزير الدفاع الكابتن حسن حمدي.

الأهلي يكرم حسن حمدي

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قرر منح الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، "قلادة الأهلي الذهبية" تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدى ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014 .