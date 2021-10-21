/657351/اللائحة-التنفيذية-لقانون-المعاش-المبكري

اللائحة التنفيذية لقانون المعاش المبكر، هو من ضمن الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل فى الوقت الحالي، حيث يسعى الكثير من المواطنين التعرف على الطريقة التى من خلالها يمكن الحصول على "المعاش".

دوت الخليج

اللائحة التنفيذية لقانون المعاش المبكر 2021

ووفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفذية لقانون المعاش المبكري، وأيضًا ما يتعلق بشروط المعاش المبكر.

ووفقًا لما أشارت إليه نص المادة 20 من فانون التأمينات والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، فإنه المواطن الذى قد أنتهت خددمته أو مارس نشاط من قبل تم التأمين عليه، لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز لابد أن تكون لديه الشروط التالية:-

أول تلك الشروط هو توافر مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما أنه تعطي الحق فى معاش لا يقل عن 50%.

نص لائحة قانون المعاش المبكر

كما أنه على الراغب أيضًا فى الحصول على التأمينات المعاشية أن تتضمن مدة الاشتراك، بأن تكون لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون المدة 300 شهرًا.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت فى وقت سابق أنها قد زودت أعداد المنضمين الحاصلين على التأمينات المعاشية وذلك فى ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

ووفقًا للقانون فإنه قد أتاح تخفيض سن الشيخوخة "المعاش المبكر" بالنسبة للؤقت عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة وأيضًا التى بها خطورة على صحة المواطن.

كما أنه يتم تحديد السن المشار إليها بالنسبة للمواطنين الذين يمارسون تلك الأعمال.