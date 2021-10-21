تأكيدا لـ دوت الخليج: خالد سليمان أبو العلا محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة النادي الأهلي

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تقدم خالد سليمان أبو العلا، بأوراق ترشحه لانتخابات النادي الأهلي بشكل رسمي، خلال الساعات الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبذلك يكون خالد سليمان أبو العلا أول مرشح على رئاسة النادي الأهلي، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي غدا الجمعة.

وكان موقع دوت الخليج قد علم بتواجد خالد سليمان أبو العلا، محامي الإعلامي توفيق عكاشة داخل النادي الأهلي ظهر اليوم.

ولم يتوقع أحد أن يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي، وظن الجميع أن عكاشة سيكون المرشح على انتخابات الأهلي خلال الفترة القادمة.

وعلم أيضا موقع دوت الخليج بحديث خالد سليمان أبو العلا مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، وأكد لهم عن ترشحه لانتخابات القلعة الحمراء.

خاص.. محامي توفيق عكاشة يخطف الأضواء داخل الأهلي قبل غلق باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء

تواجد خالد سليمان أبو العلا، محامي الإعلامي توفيق عكاشة داخل النادي الأهلي منذ قليل.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر داخل النادي الأهلي، أن محامي توفيق عكاشة توجه نحو المكان المخصص للترشح لانتخابات القلعة الحمراء، من أجل تقديم أوراق خاصة.

انتخابات الأهلي

ومن المفترض أن ينتهى الوقت القانوني من أجل الترشح لانتخابات الأهلي غدا الجمعة، وذلك قبل خوض الانتخابات يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل.

وحتى الآن غير معلوم هل الترشح سيكون للمحامي خالد سليمان أبو العلا، أم للإعلامي توفيق عكاشة على مقعد رئاسة النادي الأهلي.

خاص.. تعرف على نص حديث محامي توفيق عكاشة مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي قبل غلق باب الترشح للانتخابات

تحدث خالد سليمان، محامي الإعلامي توفيق عكاشة، مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي.

وعلم موقع دوت الخليج، أن خالد سليمان محامي توفيق عكاشة، تحدث مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وأكد لهم أنه ينتوي الترشح على رئاسة النادي الأهلي.

خالد سليمان أبو العلا

وزاد “أسعى لرئاسة النادي الأهلي والدخول في منافسة شريفة على مقعد الرئيس خلال الانتخابات القادمة”.

وكان خالد سليمان أبو العلا قد خطف الأضواء داخل النادي الأهلي، وظن الجميع أنه قادم من أجل تقديم أوراق ترشح توفيق عكاشة، ولكنه أكد سيكون هو المرشح على رئاسة الأهلي.