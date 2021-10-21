/657353/بايرن-ميونج-يكشف-عن-سبب-غياب-مدربه-في-مباراة-الأمس-بدوري-الأبطال

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الخميس إصابة مدربه الجديد يوليان ناجلسمان بفيروس كورونا برغم تلقي الأخير اللقاح المضاد، بعد يوم من غيابه عن مباراة الفوز على مضيفه بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح بطل ألمانيا في المواسم التسعة الماضية على "تويتر" أنه "أُثبت إصابة يوليان ناجلسمان بفيروس كورونا رغم حصوله على اللقاح بالكامل. سيعود إلى ميونيخ بشكل منفصل عن الفريق على متن طائرة طبية وسيتم وضعه في الحجر الصحي".

يوليان ناجلسمان

ولم يكن المدرب البالغ 34 عاماً حاضرًا في ملعب دا لوز مساء الأربعاء ليشهد فوز فريقه على مضيفه بنفيكا وإحكام قبضته على مجموعته بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 انتصارات، على الرغم من سفره مع بايرن إلى البرتغال الثلاثاء، إلاّ أنه ظل معزولًا في الفندق كإجراء احترازي.

وكان النادي البافاري أشار أمس الأربعاء إلى "أعراض الإنفلونزا" دون إضافة المزيد من التوضيح.

وضمن السياق ذاته، صرّح المدير الرياضي للنادي ولاعبه الدولي السابق البوسني حسن صالح ميدجيتش لمنصة "دازون" للبث التدفقي أن ناجلسمان "يعاني من أعراض الإنفلونزا، ولم يرغب في الحضور إلى المباراة، لذلك سيحل محله مساعداه".

إصابة فيروس كورونا

وبحسب قوانين وزارة الصحة البافارية، يتوجب على أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ومن المتوقع، أن يغيب ناجلسمان عن أربعة لقاءات مع بايرن، تبدأ أمام هوفنهايم السبت في المرحلة التاسعة من "بوندسليغا" التي تفتتح بلقاء ماينتس مع أوغسبورغ الجمعة، بوروسيا مونشنغلادباخ في الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية في 27 أكتوبر الجاري، أونيون برلين في الدوري في 30 منه ومباراة الإياب على أرضه ضد بنفيكا في المسابقة القارية حيث من المرجح أن يعود لتسلم مهامه الفنية ضد فرايبورغ في 6 منه.

ونجح الفريق الألماني بايرن ميونخ من تحقيق الفوز في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا على الفريق البرتغالي بنفيكا بنتيجة أربعة أهداف دون رد.