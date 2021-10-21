أبو سمبل تستقبل 50 سفيرا بالورود والهدايا لحضور تعامد الشمس على وجه...

بالورود والهدايا التذكارية الفرعونية وعلى أنغام الفلكلور الأسوانى الأصيل إستقبلت مدينة أبو سمبل السياحية ضيوفها وزائريها المشاركين في فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى حيث قام الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستقبال ٥٠ من السفراء والدبلوماسين، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير عدد من الصحف وكبار الكتاب والصحفيين بمطار أبو سمبل الدولى ، و قام وزير السياحة والآثار ومحافظ أسوان بتوزيع ورق البردى والهدايا التذكارية على ضيوف المدينة وسط تبلوهات فنية لفرقة الكورال للفنون الشعبية ، ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على إستكمال إستعدادات مدينة أبو سمبل السياحية لإستضافة فعاليات مهرجان تعامد الشمس لتكون المدينة في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها حيث تم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير ، بجانب تركيب أعلام مصر وأسوان بالطرق الرئيسية ، بالإضافة إلى رفع المخلفات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها ، مع رفع الأتربة من جانبي الطريق للحد من زحف الرمال ، علاوة على التنسيق لتركيب شاشة العرض العملاقة بصحن معبدى أبوسمبل لإتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى ، فضلاً عن تحديد مسارات الدخول والخروج لقدس الأقداس وتطبيق التباعد و الإجراءات الإحترازية داخل وخارج المعبد لحماية الأفواج السياحية والزائرة من إنتشار فيرس كورونا .

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