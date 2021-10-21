/657341/مقتل-عاطل-بطلق-نارى-أثناء-محاولته-سرقة-منزل-بقرية-بالشرقية

استقبل مستشفى منيا القمح المركزى، اليوم الخميس، جثمان عاطل توفى إثر إصابته بطلق نارى، وتم التحفظ على جثته بمشرحة المستشفى،وتولت نيابة منيا القمح التحقيق، برئاسة رأفت القاضى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل عاطل بطلق ناري

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى منيا القمح المركزى، يفيد إشارة بوصول " ش ع ع" 41 عاما مقيم دائرة مركز منيا القمح، جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى أودى بحياته.

تحريات رجال المباحث

وكشفت تحريات المباحث الأولية، أن المتهم مسجل سرقات، وسبق اتهامه فى قضية وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات، وتم القبض على مرتكب الواقعة عامل زراعى.

بسؤاله أفاد أن المتوفى حاول سرقة منزله الكائن بقرية المجاز، دائرة مركز منيا القمح وقام بالتشاجر معه وحاول أخذ السلاح منه فرد خرطوش وأثناء ذلك خرجت طلقة من فرد خرطوش أودت بحياته وتم التحفظ على صاحب المنزل.

بالعرض على نيابة منيا القمح، صرحت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.