مريض نفسي ينهي حياته بأرض اللواء

تواصل تحريات رجال مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، في واقعة إقدام شاب في العقد الثالث من عمره على الانتحار بذبح نفسه بسلاح أبيض «سكين» بشارع إبراهيم سلام الراضي بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، أن المتوفي مريض نفسي، وأشارت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده التقرير الطبي المبدئي لمفتش الصحة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل شاب ينهي حياته بأرض اللواء

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من أهالي شارع إبراهيم سلام الراضي بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم تفيد إقدام أحد الأشخاص على الانتحار بذبح نفسه داخل منزله، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة إلى محل البلاغ.

معاناته من مرض نفسي

وبالأنتقال والفحص أتضح العثور على جثة «محمد ع» في العقد الثالث من عمره، وبه آثار ذبح بمنطقة الرقبة وبسؤال أهليته أفادوا إقدامه على الانتحار بذبح نفسه بسلاح أبيض «سكين» لمعاناته من مرض نفسي ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث والتقرير المبدئى لمفتش الصحة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.