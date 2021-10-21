/657356/نانسي-عجرم-تتصدر-التريند-بعد-إطلالتها-بفستان-ب-24-ألف-جنيه

تصدرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلالتها الجذابة في حفلها الغنائي، الذي أقيم أمس الأربعاء، على الأراضي التونسية خلال افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون على مسرح الأوبرا بتونس.

دوت الخليج يستعرض إطلالة الفنانة نانسي عجرم الباهظة بحفل تونس.

نانسي عجرم بإطلالة ملكية

أطلت نانسي في الحفل بفستان سهرة ذهبي لامع، من تصميم Marchesa، جاء بخامة سيكوين لامعة، واختارته بتصميم Off Shoulder أنيق يناسب قوامها، وجاء اللون الذهبي متناسقا مع لون بشرتها، ويصل سعره إلى 1300 يورو، أي ما يعادل 24 ألف جنيه تقريبًا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت عجرم مكياجًا قويا بألوان داكنة فوق العين، كما غيرت تسريحة شعرها.

أحدث أغاني نانسي عجرم

وتعد أغنية «حياة» هي أحدث أغاني نانسي التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب، وجاء الكليب عبارة عن مشاهد من حفل زفاف شقيقها، على قناتها الرسمية عبر موقع نشر الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وكليب «حياة» من غناء نانسى عجرم ومن كلمات محمد رفاعي ومن الحان وليد سعد وتوزيع هادي شرارة.

وطرحت نانسي مؤخراً أحدث أغنانيها «سلامات» على حسابها عبر قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحاً كبير، حيث وصلت نسبة مشاهدنه إلي, 9 ملايين 975 ألف مشاهدة على "يوتيوب"، من ‎‎كلمات شادي نور، و‎ألحان محمد يحيى، و‎توزيع هادي شرارة.

كلمات أغنية سلامات لنانسي عجرم

وتقول كلمات الأغنية: "سلامات سلامات أنا بحبك يا بو قلب جميل بدقّ حياة.. يا بو ضحكة جنان وعيون غزلان .. حلم أنا طول عمري أنا بتمناه.. عنك مش لاقية كلام ولا صاحية ولا حتى أنا بنام.. دا خيال ولا في الأحلام أنا عايشة أحلى أيام.. يا سلام يا سلام يا سلام .. آه سلامات سلامات بحبك أنا يا سلامات سلامات من غير أسباب .. دخلت القلب كسرت الباب .. مش باستئذان وقعدت كمان وفى ثانية بقيت أغلى الأحباب" و كانت اخر الحفلات التي احيتها نانسي عجرم في مصر قد قدمتها على المسرح الروماني بمارينا.

ألبوم نانسي 10

ويضم ألبوم «نانسى 10»، 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسى والحزين والمقسوم متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية، وهذا الشكل الذى تحرص دائما نانسى عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها فى مصر والوطن العربى.

أغنية عاتب ولوم

وحققت أغنية المطربة اللبنانية نانسي عجرم الجدبدة بعنوان «عاتب ولوم» نجاحًا ساحقًا بعد ساعات من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد رحيم، توزيع محمد مصطفى، ويقول مطلعها: "ماهى كانت تخلص أهى.. بابتسامة حلوة ورايقة، ونشينا العند حبة.. وسبنا مشاعرنا سايقة، أكيد هتسرح لو ثانية.. فى ذكرى حلوة ما بينا، أكيد هتلمح فى عينيا نظرة حب صادقة".