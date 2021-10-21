/657357/روبيرتسون-قدمنا-أداء-جيد-بدوري-الأبطال-ولم-يكتمل-هدفنا-بعد

أعرب آندي روبرتسون عن سعادته بالبداية القوية لليفربول في دوري أبطال أوروبا، لكنه أكد أن العمل لم يكتمل بعد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل الريدز صدارة المجموعة الثانية بفارق خمس نقاط بعد الجولة الثالثة، عقب الفوز 3-2 خارج أرضه ضد أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء.

تصريحات أندي روبيرتسون

وقال روبرتسون لموقع ليفربول: "إنها بداية جيدة للموسم، لكن من المهم الآن أن نواصل العمل. إذا كان من الممكن حسم التأهل من المباراة التالية، فنحن نريد فعل ذلك بالطبع، يكون الأمر أسهل دائمًا عندما يمكنك القيام بذلك قبل مباراتين متبقيتين أو مباراة واحدة متبقية، لكن الهدف لا يزال هو التأهل ونأمل أن نتأهل في صدارة المجموعة، هي مجموعة صعبة حقًا".

وأضاف: "الحصول على النقاط التسع في البداية، بداية رائعة ونعلم أن أتليتيكو لا يُهزم هنا كثيرًا، حقيقة أننا خرجنا بالنقاط الثلاث هي أهم شيء، الحصول على تسع نقاط من أصل تسع أمر مهم للغاية، نحتاج على الأرجح إلى اللعب ضدهم في آنفيلد بشكل أفضل مما واجهناه بهم هنا، آمل أن يكون ذلك كافياً، لنحسم التأهل".

اتليتيكو مدريد

قبل مواجهة يوم الثلاثاء، تعرض فريق المدرب دييغو سيميوني للهزيمة مرتين فقط في آخر 59 مباراة على أرضه.

وأضاف روبرتسون: "هذا يوضح مدى جودتهم، خاصة على ملعبهم، اعتقد الكثيرون أن مواجهتهم ستكون سهلة، ولكننا كنا نعلم أنها لن تكون كذلك، من وجهة نظرنا، كان يجب أن نحاول البقاء أقوياء، لا يمكننا قبول الأهداف التي استقبلناها ولكن كان من المهم إعادة ضبط الأمور بين الشوطين".

واختتم: "أعتقد أننا في الشوط الثاني كنا أكثر اتزانًا وأفضل في التعامل مع الكرة واستغلال الفرص. أعتقد أننا نستحق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

نتيجة مباراة ليفربول واتليتيكو مدريد

الجدير بالذكر أن ليفربول حقق الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.