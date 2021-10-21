/657360/بالصور-وزير-الرياضة-يستقبل-بيج-رامي-الفائز-للمرة-الثانية-على-التوالي-بلقب-مستر-أولمبيا

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه بديوان عام الوزارة، اللاعب ممدوح السبيعي الشهير بـ “بيج رامي" الفائز بلقب بطولة مستر أولمبيا في نسخة عام 2021 للعام الثاني على التوالي، والتي أقيمت بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم والمساندة لأبطالها الرياضيين، حرصاً على مواصلة الإنجازات، والفوز بألقاب مختلف البطولات واعتلاء منصات التتويج، مشيراً إلى أن البيج رامي أحد أبناء مصر المخلصين الذي رفع اسم مصر عالياً، خاصة أنه أول مصري يتوج بالبطولة، ليضاف إنجاز جديد لسجلات الرياضة المصرية، في ظل الدعم اللامحدود من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة المصرية، والأبطال الرياضيين.

كلمة البيج رامي

ومن جانبه، قدم البيج رامي الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه المتواصل وتواصله المستمر ومتابعته لجميع الترتيبات الخاصة بالبطولة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق الاستقرار النفسي والذهني، فضلاً عن رفع المعنويات للحفاظ على اللقب، والفوز به للعام الثاني على التوالي، ووضع اسم مصر علي خريطة ابطال اللعبة، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية التي تشهد إنجازات متتالية في جميع الألعاب الرياضية على مستوى البطولات القارية والعربية والإقليمية والدولية.

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الحاضرين في اللقاء

حضر اللقاء اسلام قرطام رئيس الاتحاد المصرى لرياضة “ستريت وورك أوت”، والاعلامي بليغ ابو عايد نائب رئيس الاتحاد المصرى لرياضة "ستريت وورك أوت".

يذكر أن البطولة تعد أشهر وأقوي بطولة في كمال الأجسام على مستوى العالم حيث يشارك فيها 16 لاعباً من مختلف الجنسيات، وكان بيج رامي قد توج بلقب مستر أولمبيا كأول مصري وأفريقي وعربي في نسخة 2020.