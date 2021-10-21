«حادث مؤلم».. وفاة طفلين إثر سقوطهما من أعلى سطح منزل في بورسعيد

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شهدت منطقة الأمل الجديد ببورسعيد، اليوم الخميس، حادث مؤلم، أسفر عن وفاة طفلين نتيجة سقوطهما من أعلى سطح منزل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة طفلين نتيجة سقوطهما من أعلى سطح منزل

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيدأ إخطارا بالحادث، وقرر على الفور تشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف على ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتحديد هوية الطفلين، وكذلك تم فرض كردون أمني لتسهيل الإجراءات.

سقوط طفلين من أعلى سطح منزل

وصرح مصدر في الإسعاف، أنه سيتم نقل الجثتين إلي مشرحة مستشفى الزهور، بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى وجود سيارتي إسعاف بمكان الحادث، واستقبلت مستشفى الزهور، عن طريق الأهالي طفلين جثتين هامدتين، نتيجة سقوطهما من فوق سطح منزل بمساكن الأمل الجديد، بعدما أبلغوا الإسعاف لنقل الجثمانين، وذلك في نطاق دائرة حي الضواحي.

وفي سياق أخر تواصل نيابة مدينة نصر، تحقيقاتها في العثور على جثة مسن سقط من الدور التاسع بمنزله في مدينة نصر.

النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه بعد انتهاء الصفة التشريحية للجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، واستدعاء زوجته لسماع أقواله في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بنطاق الواقعة لمعرفة سبب الوفاة.

شهود العيان

كما استمعت النيابة العامة إلى عدد من شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في العثور على جثمان شخص يدعى «محمد.أ» يبلغ 55 عاما، سقط من الدور التاسع بمنزله الكائن بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.

مشاجرة صاخبة

وأشار أحد شهود العيان للواقعة، إنهم سمعوا صوت مشاجرة صاخبة بين المجني عليه وبين زوجته قبل ساعات من حدوث الواقعة، وفوجئوا بصوت ارتطام شيء ما على الأرض، فهرعوا إلى الخارج فوجدوا جثمان المتوفى وسط بركة من الدماء.

وأكد بعض الأشخاص لاحظ زوجته المجني عليه تنزل من شقتها، وتتوجه ناحية الجثمان غير مكترثة بما حدث، والتقطت من جيبه بعض النقود والكروت البنكية، وصعدت مرة أخرى إلى شقتها، فأبلغ الأجهزة الأمنية عن الحادث.