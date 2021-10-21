/657364/أحمد-بدوي-نستهدف-تطبيق-منظومة-التحول-الرقمي-بنسبة-80-بكافة-محافظات-الجمهورية

تحدث النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، عبر صفحة النائب أشرف رشاد الرسمية على فيس بوك، بشأن العديد من الملفات الهامة التي تخص منظومة التحول الرقمي والتطرق إلى دور اللجنة في معالجة الكثير من المشاكل التي يواجها المواطنين بشأن ضعف الانترنت، وما الدور الذي قامت به اللجنة بعد الأزمة العالمية التي تعرض لها فيس بوك وتوقف عن العمل.

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وقال النائب أحمد بدوي أن جميع القطاعات الحكومية تقوم بتوصيل الفيبر، للتغلب على بطء السرعة، حيث ان هناك فرق بين الفيبر والكابل النحاسي، حيث ان توصيل الفيبر يسهل التعامل مع المواطن من خلال السرعة في انجاز الأعمال.

تفعيل منظومة التحول الرقمي

ونوه النائب أحمد بدوي أن منظومة التحول الرقمي تم الانتهاء منها في مدن القناة مثل كالسويس وبورسعيد والاسماعيلية، كما تم الانتهاء بنسبة 55 % من محافظات الصعيد، وبالسير على نفس النهج، سنصل إلى اكمال التحول الرقمي في كافة المحافظات بنسبة تقارب من 80%.

التوصية بزيادة أرقام الطواريء للمواطنين أثناء ازمة كورونا

وأضاف انه تم عمل اجتماعات من قبل لجنة الاتصالات أثناء أزمة كورونا، وتم اجراء اجتماعات كونفرانس، بالتعاون مع القطاع التنفيذي، وتمت التوصية بأن يتم تزويد الخدمات الخاصة للابلاغ عن الحالات وزيادة عدد ارقام الطواريء لتصل إلى 4 ارقام، للتسهيل على المواطنين.

وأضاف ان الوزارة تتعاون مع اللجنة بشكل جيد، حيث ان ما يتم بالقطاع التنفيذي يتم اخطار البرلمان به، حتى يتم التسهيل في تادية دور اللجنة الرقابي والتشريعي والقيام بدورها.

لم يتم تلقي أي بلاغات بشأن سرقة الحسابات أثناء أزمة توقف الفيس بوك

ونوه إلى ان أزمة ضعف النت يتم العمل عليها من خلال تويد التوصيل بالفيبر والتي ستساهم بشكل كبير في حل الازمة، وكانت هناك متابعة من قبل اللجنة أثناء توقف الفيس بوك، وتم اصدار بيان لطمأنة المواطنين، بشأن سرقة بياناتهم، وتم عرض الاسباب الحقيقية، ولم يتلقى الجهاز القومي للاتصالات أي شكوىمن أي مواطن بسبب سرقة بياناتهم.