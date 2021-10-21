الزراعة تؤكد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار بيض المائدة

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يبدو أن أزمة أرتفاع أسعار بيض المائدة قد قاربت على الانتهاء حيث أعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من المخزون فى المجمعات الاستهلاكية.

دوت الخليج

الزراعة تؤكد قرب انتهاء أزمة ارتفاع أسعار البيض

وفى تصريح له، قال المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أحمد إبراهيم، أن الأحد المقبل سيشهد طرح الكثير من كراتين البيض فى المجمعات الاستهلاكية، وذلك بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن والمزارع التابعة للجمعية العامة للإصلاح الزراعي.

طرح المزيد من كراتين بيض المائدة فى المجمعات الاستهلاكية

وكان بيض المائدة قد شهد الفترة الأخيرة زيادة هائلة فى الأسعار حيث وصلت كرتونة البيض لـ 50 جنيه.

هذا وكانت حملة مصريين ضد الغلاء، قد أطلقت أول أمس حملة لمقاطعة ارتفاع أسعار بيض المائدة وذلك بعدما تعرض للارتفاع من قبل التجار، مما سبب تحمل المستهلك أعباء مالية إضافية.

كشف أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم بدءاً من الأحد القادم طرح أطباق البيض فى منافذ الوزارة بأسعار مناسبة " أقل من السوق" للمستهلك، بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن والمزارع التابعة للجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع الثروة الحيوانية.