صور.. تشكيل لجنة لتنظيم قبول طلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة مركزية لتنظيم قبول الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا الملتحقين بجامعة الإسكندرية.





وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن اللجنة تهدف لتسهيل إجراءات التقديم للدراسة فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى. ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية تعد من الجامعات الجاذبة للطلاب الوافدين الدارسين فى مصر والشرق الأوسط نظرا لتميزها وتفردها بالعديد من البرامج والتخصصات التعليمية. وأضاف الغندور، أنه يشترط فى قبول الطالب الوافد أن يكون مستوفيا لكافة شروط القبول مع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

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