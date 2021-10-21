وزير النقل يتفقد مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية اليوم الخميس لمتابعة أعمال التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حيث تفقد الوزير المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى طريق الاسكندرية الزراعي.

بعدها تفقد وزير النقل يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5 % ويبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، ويخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.

كما تفقد الوزير أعمال كوبري مسطرد حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق كما تم متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة.

ووجه الوزير بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسي وأن تكون أعمال النظافة على مدار الساعة.

وأشار وزير النقل إلى تقدم اعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى حيث تم الانتهاء من قطاع الأوتوستراد – سعد الدين الشاذلي بنسبة تنفيذ 100% وجار توسعة نفق كارفور بالمعادي لتحقيق السيولة المرورية لهذا القطاع، أما فيما يتعلق بقطاع سعد الشاذلي – الإسكندرية الزراعي فيشمل ( الطريق الداعم من سعد الشاذلي الي جوزيف تيتو واستكمال الداعم حتي طريق السويس الذي بلغت نسبة تنفيذه 100% وكذلك الطريق الداعم الداخلي من الإسماعيلية الصحراوي حتي جوزيف تيتو والداعم الخارجي من سعد الشاذلي حتي الإسماعيلية الصحراوي الذي بلغت بنسبة تطويرها 97 %، كما بلغت نسبة تطوير المسافة من طريق الإسماعيلية الصحراوي حتى المرج 97% والمسافة من المرج حتى الإسكندرية الزراعي 93 % لأعمال الطريق و95 لكوبري مسطرد، كما بلغت نسبة التطوير في المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي 85 % .

وأضاف وزير النقل أنه بالنسبة لقطاع المريوطية – الأوتوستراد فيشمل المسافة من المريوطية حتى كوبري المنيب والذي بلغت نسبة تطويره 80% كما بلغت نسبة تطوير كوبري المنيب 99% وبلغت نسبة تطوير المسافة من كوبري المنيب حتى الاوتوستراد 73 % كما تم الانتهاء من تقاطع الاتوستراد بنسبة تنفيذ 100% )

وتابع أنه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارة لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات مشيرا الى أنه أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي ( ITS ) التي بلغت نسبة تنفيذها 16%,ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام كما أنه جار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري حيث بلغت نسبة تنفيذ اعمال انارة الطريق 70% كما يتم تنفيذ خطة للإستغلال الامثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين.