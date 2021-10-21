يوم مضيء في تاريخ المرأة المصرية.. نواب البرلمان: حلف القاضيات اليمين الدستوري في مجلس الدولة: يؤكد احترام الدولة لها في تحقيق مبدأ المساواة.. وانتصار لها ولانجازاتها

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عبر نواب البرلمان عن فخرهم وسعادتهم بيوم حلف اليمين الدستورية للقاضيات الجديدات بمجلس الدولة، موؤكدين أنه يعد يوما مضيئا وتاريخيا في أيام المرأة المصرية، موجهين التحية والتقدير للرئيس السيسي والذي كان داعم كبير للمرأة وساعدها في نيل كافة حقوقها كاملة.

النائب أحمد مهني: حلف اليمين الدستورية للقاضيات بمجلس الدولة يؤكد أحترام الدولة لحقوقها

وأشاد النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بحفل اليمين الدستوري لعدد من القاضيات في مجلس الدولة، يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا على تحقيق الحلم على أرض الواقع وذلك بدخول المرأة المصرية القاضية مجلس الدولة، وياتي ذلك بعد 72 عامًا من المحاولات، للحصول على هذا المنصب.

وأشار مهني، خلال البيان الصادر له، إلى أن هذا اليوم يعتبر انجاز حقيقي يُضاف لتاريخ الدولة المصرية، خاصة وأنه اكد على أحترام الدولة لحقوق المرأة المصرية وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا، ولا يكون هناك حاجة لرفع الدعاوي للوصول للمساواة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأنها استطاعت أن تتولى عدد من المناصب في القضاء، حيث أنه منذ أن تولى فخامة الرئيس السيسي، مقاليد حكم البلاد وهو يؤكد انحيازه للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية.

امال رزق الله: حلف المرأة المصرية اليمين الدستوري كقاضية في مجلس الدولة انتصار لها ولانجازاتها

قالت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن حلف المرأة المصرية اليمين الدستور في مجلس الدولة كقاضية، كسر الكثير من العادات والقيود التي كانت موجودة في غير محلها لتحجيم وعرقلة المرأة، مشيرة إلى أن العمل بمجلس الدولة والنيابة العامة كانت مقصورة على الرجال فقط ولكن هذا لا يليق بدولة رائدة مثل الدولة المصرية.

وأشارت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، إلى أن منذ أن تولى فخامة الرئيس السيسي حكم البلاد، وهو يحرص على تحطيمالحواجز التي استمرت لمدة 72 عاما في إبعاد المرأة المصرية عن المناصب المهمة في مجلس الدولة والنيابة العامة، حيث مهد الطريق لتمكين النساء في مجال القضاء.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية حظيت في عصرها الذهبي بالكثير من المكاسب والإنجازات والقرارات والقوانين التي تدعمها في ظل اهتمام الرئيس السيسي والدولة بها والعمل على تمكينها في مختلف المجالات، وحلفها اليمين الدستوري في مجلس الدولة انتصار لها.

مرثا محروس عن احتفالية تخرج القاضيات الجدد فى مجلس الدولة :«أشعر بالانتصار والفخر»

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن احتفالية تخرج القاضيات الجدد فى مجلس الدولة وقيامهم لأول مرة من نوعها بحلف اليمين الدستورية.

وقالت محروس في بيان لها اصدرته مساء اليوم:” أشعر كوني امرأة بالانتصار والفخر وأحب أن أوجه شكرا وتقديرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كونه كان داعم للمرأة فعليا وتبني فكرة مشاركة المرأة كحق من حقوقها الدستورية كونها محورا أساسيا في الدولة وأوضحت أن حرية المرأة كان دائما شعارا وحان الآن وضع بنود وتنفيذ مبادئ هذا الشعار”.

وأكدت محروس أن مجلس الدولة بالتأكيد سيحدث به تغيير جذري وإيجابي لوجود القاضيات به وواثقة بأنهم علي قدر المسئولية وأشارت إلي أن هذا التدرج الطبيعي للمرأة العاملة التي أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ في الكثير من المناصب كما أنه يعكس إستراتيجية مصر المخطط لها من قبل أجهزة الدولة من تمكين المرأة وغيرها من الإنجازات التي نشاهدها يوميا”.

واختتمت” هذه رسالة لكل امرأة لديها حلم وانتصارا لما تعرضت له من سقطات سابقة وأعتقد أننا الآن نبني بالفعل الجمهورية الجديدة”.