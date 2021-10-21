/657361/النائبة-سميرة-الجزار-تنجح-في-حل-أزمة-زيادة-تلوث-مياه-الشرب-لأهالي-رملة-الأنجب-بمحافظة-المنوفية

تلقت النائبة سميرة الجزار ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إستغاثة من أحمد عيد مدير مياه شبكة الشرب برملة الأنجب بأشمون محافطة المنوفية، بسبب سد 3 محابس تنظيف شبكة مياه الشرب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعليق النائبة سميرة الجزار بشأن مياة الشرب والصرف بالمنوفية

مياة الشرب بالمنوفية

وجاء ذلك بسبب تعذر تقديم تصاريح المحابس التى تم تنفيذها منذ 20 عام لهيئة الري قبل قيامها بتبطين ترعة حمامة برملة الأنجب بأشمون بمحافطة المنوفية، تنفيذاً للمشروع الوطنى حياة كريمة، حيث أن هيئة الرى لديها تعليمات مشددة عند تبطين وتحجير الترع بسد أى مخارج على الترع إلا بترخيص.

و تواصلت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، مع اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية، وشرحت له المشكلة وتبعاتها، والذي بدوره أصدر تعليمات لطاقم الإشراف بفتح أماكن محابس تنظيف شبكة مياه الشرب فوراً، ومخاطبة شركة المياه للترخيص والتنبيه بعدم تكرار المشكلة بين الري وشركة المياة بسبب التراخيص وبأنه لا يجوز أن يدفع المواطن سبب ما يحدث.

كما توجهت النائبة بالشكر إلى اللواء حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، واللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية، لسرعة حل المشكلة وفتح محابس تنظيف مياه الشرب فى أقل من ساعتين، مثمنة التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والرقابية فى حب مصر ومن أجل مصر.