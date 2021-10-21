/657369/رئيس-اتصالات-النواب-مصرستشهد-طفرة-فى-مجال-الاستثمار-بتكتولوجيا-المعلومات-فى-المدن-التكنولوجية-الجديدة

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من خلال برنامج تحت القبة المذاع عبر صفحة النائب أشرف رشاد الرسمية على فيس بوك والذي يقدمه الإعلامي سيد موسي، أنه سيتم تركيب 500 برج تقوية للشبكات بدء من نوفمبر 2021 ولمدة 6 شهو خاص بالشركة المصرية للاتصالات،موضحا أنه تم حصر القري والمدن والنجوع التي تحتاج لشبكات تقويه بالتنسيق مع أعضاء البرلمان.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس اتصالات النواب بشأن ضعف شبكات الانترنت فى القري والمدن النائية

المدن التكنولوجية

وأشار النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن اللجنة أعدت تقرير كامل لعرضه على الجهاز القومي لاتصالات، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تقوية الشبكات والمواطن، لافتا إلى أن اللجنة شكلت ثلاث لجان مشتركة بين وزارة الاتصالات وجهاز شئون البيئة واجهزة الصحة المسئولة عن إصدار التراخيص، وأكد جهاز شئون البيئة عدم موافقته على إنشاء أي شبكات الا بعد مطابقتها للمعايير والمواصفات،مشددا على أن الدولة مستحيل أن تنشأ شبكات تؤثر على صحة المواطن.

تكنولوجيا المعلومات

وأوضح أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،أن اللجنة قامت بعمل زيارة ميدانية خلال دور الانعقاد الأول للمدينة التكنولوجية، فى السادات وبرج العرب واسيوط وبني سويف،مؤكدا أن هذه المدن مناطق مناسبة للاستثمارات فى تكنولوجيا المعلومات، حيث يستطيع المستثمر فى التكنولوجيا مثل المبات الليد كاميرات المراقبة واكسورات الموبيلات، مضيفا"مصر ستشهد طفرة تكنولوجيا فى مجال الاستثمار فى تكتولوجيا المعلوت فى المدن التكنولوجية"، إضافة غلى إدخال شبكات الانترات وشبكات التقوية للقرى والنجوع من خلال مبادرة حياة كريمة.