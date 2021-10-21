بعد ترشحه لانتخابات الأهلي.. خالد سليمان يصدر بياناً رسمياً

/657370/بعد-ترشحه-لانتخابات-الأهلي-خالد-سليمان-يصدر-بيانا-رسميا

ويرصد دوت الخليج البيان الصادر:

1) أولآ أسجل تمنياتي بالشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب عما ألم به من أزمة صحية تم الإعلان عنها بالأمس والدعاء له بتمام الصحة والعافية

2) تقدمت اليوم بأوراق الترشح علي مقعد رئيس مجلس الإدارة بالنادي الأهلي وهو حق دستوري وقانوني ينظمه ويحميه ويرسمه دستور الدولة وقوانينها ولائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المستفتي عليها من أعضاء الجمعية العمومية في عام 2018 .

3) قوبلت بترحاب مشكور عليه من أعضاء لجنة قبول طلبات الترشح وكان التعاون ومراجعة أصول الأوراق وتسليمها يتم بيسر ،وبعد إستيفائها من كافة أعضاء اللجنة تم سداد رسوم الترشح المحددة لمقعد رئيس مجلس الإدارة واستلام إيصال السداد الدال علي ذلك .

4) طلب القائمين علي تغطية الجانب الإعلامي لموقع النادي التصوير لنشر الخبر ورحبت بذلك وشكرت الجميع علي حُسن الإستقبال والمعاملة الطيبة التي عهدناها دائمآ .

5) إنصرفت من النادي مباشرة بعد الإنتهاء من التقدم بالأوراق حتي لاتكون هناك مناقشات جانبية تكون سابقة لحينها خاصة من الجانب الإعلامي كون أن باب الترشح مازال مفتوحآ وليس هناك ما يذكر بشأن كافة جوانب العملية الإنتخابية والتي لها مواعيد محددة سيعلن فيها كل شئ متعلق ببرنامج إنتخابي وفعاليات لقاءات وخلافه .

6)بدأت بعض المواقع الإخبارية في التواصل معي بمجرد الإنصراف من مقر اللجنة وهناك من بدأ بأسئلة موضوعية قيمة وهناك من بدأ بأسئلة تحمل إستفزاز مباشر وكأن الترشح من قبيل الحصول علي الشهرة ، وتم الرد بما يليق بمضمون السؤال وبقوة .

7) من أحبه الله من العباد وأحب الله يكفيه محبة رب العباد وتزيده شرفآ ورفعة وما دون ذلك من الشهرة المدعي بها لا تمثل مثقال ذرة من محبة الله سبحانه وتعالي .

8)عملت علي الترشح علي مقعد رئيس مجلس الإدارة منذ أكثر من أربعة أعوام وجاهز للمنافسة مع كل قيمة وقامة في هذه الإنتخابات وبكل الإحترام للمنافس أي كان فيكفي أن من يفكر في الترشح لإنتخابات الأهلي يشرفه ذلك ومن أقبل علي الترشح بالقطع يزداد شرفآ .

9).هالني منذ فتح باب الترشح أن يشاع أن الأمور تسير إلي فوز المرشح المحتمل حتي الأن (كونه لم يتقدم بأوراق ترشحه) بالتزكية وهو أم يصعب تصوره داخل جدران النادي الأهلي الكبير صاحب التاريخ والعراقة في مجال الرياضة فلن ينضب النادي من رجالاته المخلصين الأوفياء أصحاب القيم والمبادئ المؤهلين لحمل لوائه علي مرّ العصور كلما أجريت إنتخابات تنافسية موضوعية محترمة .

10) أردت أن أضع السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره في جزء من الصورة التي ستكتمل إن شاء الله بإنتهاء العملية الإنتخابية وإعلان نتيجتها علي خير وكل الإحترام والتقدير للجميع ..