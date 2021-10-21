/657373/غرور-وطبقية-وتنمر-بوسي-شلبي-تخالف-ميثاق-الشرف-الإعلامي

«عمر زهيري غير حال أسرة كاملة ماكنتش تحلم توصل للمكان دا»، بصيغة معجونة بالغطرسة والغرور وجهت الإعلامية بوسي شلبي حديثها لأبطال فيلم ريش، مشيرة إلى أنهم لم يكن بإمكانهم الوصول إلى مهرجان الجونة إلا من خلال فيلم ريش، بفضل المخرج.

دوت الخليج

بوسي شلبي تتنمر على أبطال مسلسل ريش

بوسي شلبي والبدايات، بالتأكيد لم تكن رحلة بوسي مع الإعلام ممهدة ويسيرة بل مرت بالكثير من المتاعب لتصل إلى أوج تألقها فى مرحلة معينة، وهو أمر طبيعي في بدايات أى إنسان فى رحلة عمله، وهو أمر بديهي إذ لم تكن الإعلامية بوسي شلبي موفقة نهائيًا أن تتهكم على بطلات فيلم ريش الذى تم عرضه بمهرجان الجونة.

بوسي شلبي، فى حديثها لأبطال فيلم ريش المملوء بالغرور والغطرسة، قالت وبصيغة تفتقد لكل معاني المهانية "ماكنتوش تحلموا تكونوا فى المكان دا"، وتقصد هنا مهرجان الجونة، وكأن الأقدار يسوقها أشخاص، حيث اسندت الفضل للمخرج عمر زهيري.

هل خالفت بوسي شلبي ميثاق الشرف الإعلامي؟

ووفقًا لتعليقات الكثير من المحللين والمتخصصين فى الشأن الإعلامي، فقد نالت المذيعي بوسي شلبي الكثير من الانتقادات نتيجة تصرفها غير اللائق مع بطلات فيلم ريش، حيث قال الإعلامي الكبير محمد سعيد محفوظ، المذيع السابق لشبكة بي بي سي:" اشتغال البعض بالتقديم التليفزيوني لسنوات طويلة لا يعني أنهم صاروا مذيعين".

هذه الصيغة التى اتبعتها الإعلامية بوسي شلبي، افتقدت وفقًا لميثاق الشرف الإعلامي لكل بنود الاحترام المتبادل وحق الضيف، والتعامل معه بشكل لائق، وهو أمر قد يحيلها للتحقيق العاجل فى المجلس الأعلى للإعلام.

ووفقًا للقوانين المنصوص عليها، وما يتعلق بقانون العقوبات فإن هذه الصيغة قد تدخل على نحوً ما فى إطار توجيه تنمر للغير.