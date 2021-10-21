/657374/اتهامات-بالعنصرية-تضرب-بوسي-شلبي-بسبب-حوارها-مع-أبطال-فيلم-ريش

أثارت الإعلامية بوسي شلبي غضب واستفزاز الجمهور بسب تعليقها على أبطال فيلم «ريش»، الذين ينتمون إلى أسرة بسيطة من محافظة المنيا.

دوت الخليج يرصد موجة الغضب التي انفجرت بالإعلامية بوسي شلبي بسبب تعليقها على أبطال فيلم «ريش».

أزمة بوسي شلبي مع أبطال فيلم «ريش»

انفجرت الأزمة أثناء لقاء شلبي مع أبطال «فليم ريش»، حيث وجهت بوسي أثناء حديثها رسالة لمخرج الفيلم عمر الزهيري، قالت خلالها أنه غير مصيرهم

في إشارة منها إلى أنهم دون مشاركتهم بذلك الفيلم لم يتمكنوا أبدًا من الوصول إلى مكان مثل مهرجان الجونة السينمائي.

الجمهور يشن هجوم على بوسي شلبي بسبب أبطال فيلم ريش

وهو الأمر الذي تلقاه الجمهور بالغضب، فاعتبروا كلماتها إهانة لهم وتقليلًا منهم «عنصرية»، وما كان على الفنان الشاب حسني شتا، إلا أنه اتهمها بإنعدام إنسانيتها، كما أشار إلى أنها لا تستحق أن تكون مذيعة

ولم يتوقف الهجوم عن حد الفنانين، بل تطرق إلى زملائها من نفس المجال، فاتهمتها المذيعة سارة نخلة بالتنمر.

تفاصيل فيلم ريش

الجدير بالذكر، أن فيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.