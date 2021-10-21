صور- محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروعات تطوير الطرق

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة الخطوات التنفيذية لعدد من المشروعات الجارية بأحياء جنوب والدقى والعجوزة وشمال والوراق للوقوف على نسب التنفيذ وكفاءة الأعمال.





شملت الجولة تفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع مراد، والنيل، والأقصر، وبشتيل وميدان المساحة، وهى محاور مرورية تشهد أعمال تطوير شامل لتحسين الحالة العامة بها، وكلف المحافظ خلال جولته بشارع مراد الشركة المنفذة بتكثيف الأعمال للانتهاء منها طبقًا للجداول الزمنى المحدد لما للشارع من أهمية حيوية ومرورية فى ربط الحركة بين أحياء مدينة الجيزة بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية.

كما وجه المحافظ بمراعاة مناسيب ارتفاع أرصفه المشاة والبلدورات للتسهيل على المواطنين وكبار السن أثناء عبور الطريق.





وحرص خلال متابعة أعمال التطوير الجارية بميدان المساحة الوقوف على مخطط التطوير الجارى تنفيذه، حيث استمع إلى بعض المقترحات من المواطنين، مؤكداً على ضرورة دراستها ووضعها فى الاعتبار أثناء التنفيذ، وأشار إلى أنه سيتم إجراء تنسيق عام للميدان لاستيعاب وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة بالإضافة إلى تدعيم المسطحات الخضراء بلاند سكيب وزراعات جمالية إلى جانب توفير ساحات انتظار لخدمة المواطنين.

وكلف المحافظ بضرورة الاستعانة بمكتب استشارى فى مجال الطرق والتخطيط المرورى، لدراسة إمكانية توسعة الدورانات الموجودة بالأماكن الجارى تطويرها ووضع الرؤية الهندسية الدقيقة لها لتحقيق السيولة المرورية.

كما تفقد راشد أعمال التطوير الجارية بشارع النيل، ووجه حى العجوزة بضرورة تطوير الأسوار الموجودة أسفل محور 26 يوليو، لكى تتماشى مع أعمال التطوير الجارية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، ورؤساء أحياء جنوب، والدقى والعجوزة، وشمال والوراق، ورئيس هيئة النظافة والتجميل.