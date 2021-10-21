صور.. شكرى لـ المنفى: مصر حريصة على دعم استقرار ليبيا

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، بمحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، ونائبى رئيس المجلس عبد الله اللافى وموسى الكونى، وذلك خلال زيارة الوزير شكرى اليوم للعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا.





وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاءات تناولت تطورات الأوضاع فى ليبيا والاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المقرر نهاية العام الجارى، حيث أكد الوزير شكرى أن الاستحقاق الانتخابى هو خطوة أساسية لعبور ليبيا إلى المستقبل من خلال إتاحة المجال للشعب الليبى الشقيق فى التعبير عن إرادته الحرة، مشيراً إلى أن مصر لن تدخر جهداً فى دعم استقرار ليبيا بما يلبى تطلعات شعبها نحو وطن موحد وآمن ومزدهر لدولة شقيقة يجمعها بمصر تاريخ ومصير مشترك.

وأضاف حافظ أن الوزير شكرى أكد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بما يضمن عودة ليبيا إلى الليبيين، ويحقق استقرارها وسيادتها. كما تم تناول ملف المصالحة الوطنية فى ليبيا، حيث ثمن الوزير شكرى جهود رئيس المجلس الرئاسى ونائبيه فى هذا الشأن، مؤكداً أهمية متابعة الجهود ذات الصلة من أجل استعادة اللُحمة الوطنية وترسيخ السلام الاجتماعى بما يفتح الآفاق، أمام كافة أبناء الشعب الليبى للعمل سوياً فى البناء والتنمية تحت راية الوطن الواحد الجامع لليبيا الشقيقة.

وأعرب الرئيس محمد المنفى عن تقديره واعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تجمع الشعبين الشقيقين مبرزاً سعادته بزيارته لمصر، ومشيدًا بالتطور الحادث بها خلال الفترة الحالية، وأعرب عن تطلع القيادة الليبية إلى الاستفادة من الخبرات المصرية بهدف تطوير القدرات الليبية ودفع عجلة التنمية الجارية فى ليبيا الآن.

ومن جهته أبرز عبد الله اللافى نائب رئيس المجلس الرئاسى أهمية ملف المصالحة الوطنية فى ليبيا كما تناول القواعد الاجرائية والتشريعية الخاصة بالانتخابات الليبية القادمة.

ومن جانبه ركز موسى الكونى نائب رئيس المجلس الرئاسى على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين معبراً عن التطلع لقيام مصر بالنظر فى المشاركة فى عملية التطوير الجارية حالياً وبصفة خاصة فى منطقة الجنوب الليبى، وعن أمله فى تكثيف التواجد المصرى فى الجنوب الليبى لتقديم الخدمات المطلوبة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.