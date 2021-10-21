وزير النقل: الانتهاء من كوبري عدلي منصور وتشغيله تجريبيًا

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذي يبلغ طوله 1250 متر وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات، وحيث يساهم الكوبري في القضاء على الاختناقات المرورية.

وتفقد وزير النقل يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5 %, والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج بعدها تم تفقد أعمال كوبري مسطرد حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق كما تم متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة ووجه الوزير بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام باعمال النيوجرسي وان تكون أعمال النظافة على مدار الساعة .

وأجرى وزير النقل يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

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