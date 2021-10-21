/657371/رابطة-الأندية-تسمح-لكل-نادي-دخول-5-من-ذوي-الإحتياجات-الخاصة-بالمباراة

أعلنت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، وجود مشجعين من أصحاب الهمم "ذو احتياجات خاصه" خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022 خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق منافسات الدوري الممتاز في الـ 25 من أكتوبر الجاري، بين البنك الأهلي وطلائع الجيش، في لقاء الجولة الأول في الساعة الثالثة مساء.

وجاء البيان التالي رسمي:

فى إطار اهتمام الدولة بأبنائها من أصحاب الهمم فى جميع المجالات، قرر رابطة الأندية المحترفة بالتنسيق مع الشركاء التنفيذيين لبطولة الدوري العام موسم 2021/2022 بالسماح لكل نادي بدعوة 5 مشجعين من أصحاب الهمم فى كل مباراة.

وكانت أعلنت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب عن وجود جماهير خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد بواقع 2000 مشجع فى كل مباراة 1000 لكل فريق.

يذكر أن أعلنت صباح اليوم رابطة الأندية عن كيفية التسجيل فى شركة تذكرتي من أجل حضور المباريات الموسم القادم وأن كل شخص سيسجل سيكون حاصل على تطعيم فيروس كورونا بجانب حضوره لفريق واحد فقط يتم اختياره منذ البداية.

ونشرت رابطة الأندية عبر الحساب الرسمي لها على "تويتر" "في إطار قرار عودة الجماهير للموسم الجديد، وبعد التنسيق مع جميع الأندية، وفي ظل تحديات جائحة فيروس كورونا، فقد تقرر تحديد سعر موحد لمباريات الدوري".

سعر التذكرة

وقالت الرابطة "100 جنيه سعر موحد للتذكرة الواحدة في مباريات الدوري الممتاز".

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد لمسابقة الدوري ولأول مرة تحت قيادة رابطة الأندية المحترفة يوم 25 أكتوبر الجاري.

مباريات الأهلي بالدوري

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد وافقت على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر ‏الجاري بمشاركة 18 ناديا.‏ وجاء جدول مباريات الأهلي في الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز كالتالي:‏

الأسبوع الأول: الإسماعيلي × الأهلي. ‏ الأسبوع الثاني: الأهلي × البنك الأهلي. الأسبوع الثالث: الزمالك × الأهلي. ‏ الأسبوع الرابع: الأهلي × المقاولون العرب. ‏ الأسبوع الخامس: غزل المحلة × الأهلي. ‏ الأسبوع السادس: الأهلي × سموحة. الأسبوع السابع: فيوتشر اف سي × الأهلي. ‏ الأسبوع الثامن: الأهلي × بيراميدز اف سي. الأسبوع التاسع: الجونة × الأهلي. ‏ الأسبوع العاشر: الأهلي × مصر المقاصة. الأسبوع الحادي عشر: فاركو × الأهلي. ‏ الأسبوع الثاني عشر: الأهلي × الإتحاد السكندري. الأسبوع الثالث عشر: المصري × الأهلي. ‏ الأسبوع الرابع عشر: الأهلي × الشرقية للدخان. ‏ الأسبوع الخامس عشر: انبي × الأهلي. ‏ الأسبوع السادس عشر: الأهلي × طلائع الجيش. ‏ الأسبوع السابع عشر: سيراميكا × الأهلي. ‏