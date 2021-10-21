/657376/ظهور-بشرى-على-ريد-كاربت-مهرجان-الجونة-بإصابات-متفرقة-في-جسدها

حرصت الفنانة المصرية بشرى على حضور فعاليات ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي، رغم إصابتها أمس في حادث سير برفقة الفنان محمد مكاوي.

دوت الخليج يرصد أول ظهور للفنانة بشرى على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي بعد تعرضها لحادث سير.

بشرى في فعاليات مهرجان الجونة بيومه الثامن

أطلت بشرى على السجادة الحمراء بفستان محتشم باللون الأزرق الغامق، ولكنها لم تستطع إخفاء الضمادة واللصقات الطبية.

بشرى تعاني من إصابات متفرقة بالفقرات

وقالت بشرى في حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي أن تعاني من إصابتها في فقرات ضهرها بالإضافة إلى كسر إصبعها.

هذا وقد شاركت بشرى صباح اليوم الخميس، بإحدى الندوات في فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك بعد تعرضها لحادث سير أثناء تواجدها بمدينة الجونة.

بشرى لا تستطيع التحرك بمفردها

ظهرت بشرى، برفقة زوجها الذي اصطحبها إلى المنصة كونها لا تستطيع التحرك بمفردها، حيث كانت تعرج وهي تسير فضلًا عن وجود كسر بيدها.

كانت الفنانة المصرية بشرى تعرضت لحادث سير مفجع، إذ انقلبت سيارتها في إحدى طرق مدينة الجونة، وعلى الفور تم نقلها إلى المشف.

تطورات الحالة الصحية لبشرى بعد تعرضها لحادث سير

قالت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، في بيان صحفي، إن الفنانة بشرى بخير، مؤكدةً أن الحادث الذي تعرضت له لم يكن مروعًا، مشيرة إلى أن بشرى تجري بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتها الصحية.

و حرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على طمئنة جمهور النجمة بشرى والفنان الشاب محمد مكاوي على حالتهما الصحية.

بوسي شلبي تطمئن الجمهور على حالة بشرى الصحية

نشرت شلبي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت خلاله من على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في يومه السابع.

وأكدت بوسي شلبي بالفيديو، أن الحالة الصحية لبشرى ومكاوي بخير، مشيرة إلى استعدادهم للظهور على الريد كاربت.

على الصعيد الآخر، أقدمت الفنانة بشرى، رئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، على إنهاء خلافها مع الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان، بعد أزمة أغانيهما التي شغلت السوشيال ميديا.