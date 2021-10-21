/657379/مران-بدني-شاق-للاعبي-الأهلي-قبل-لقاء-بطل-النيجر-تفاصيل

خاضوا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاضوا تدريبات بدنية متنوعة قبل انطلاق مران اليوم الخميس داخل الجيم بملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

كما حصل ثلاثي حراسة المرمى على تدريبات فنية متنوعة في مران اليوم الذي يأتي قبل 48 ساعة من مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الاهلي بالدوري المصري

الجولة الأولى: الأهلي والإسماعيلي، 27 اكتوبر الجاري، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجولة الثانية: الأهلي والبنك الأهلي، 31 أكتوبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثالثة: الأهلي والزمالك، الساعة 5 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ملعب الدفاع الجوي.

الجولة الرابعة: الأهلي والمقاولون العرب، 19 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الخامسة: الأهلي وغزل المجلة، 22 نوفمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد غزل المحلة.

الجولة السادسة: الأهلي وسموحة، 25 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة السابعة: الأهلي وفيوتشر اف سي، 21 ديسمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثامنة: الأهلي وبيراميدز اف سي، 25 ديسمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاري الموافق السبت المقبل على ملعب السلام في إطار مباراة العودة من دور الـ32 من مباريات دوري أبطال أفريقيا.