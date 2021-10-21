«اصطدمت بالسور الحديدي»..تحريات تكشف غموض سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن

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تواصل تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، في واقعة حادث سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن ببولاق الدكرور، أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها، ما أسفر عن اصطدامها بالسور الحديدى وسقوطها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ملابسات سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن ببولاق الدكرور

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية، أن السيارة بستقلها شخصين، أصيبا بالحادث، كما أصيب شخصين آخرين تصادف مرورهما بمكان الحادث، وسقطت عليهما أجزاء من السور الحديدى، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج.

محور صفط اللبن

وكانت تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا بسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن ببولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات، وأتضح سقوط سيارة ملاكي من أعلى المحور، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر شهدت منطقة الأمل الجديد ببورسعيد، حادث مؤلم، أسفر عن وفاة طفلين نتيجة سقوطهما من أعلى سطح منزل.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيدأ إخطارا بالحادث، وقرر على الفور تشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف على ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتحديد هوية الطفلين، وكذلك تم فرض كردون أمني لتسهيل الإجراءات.

سقوط طفلين من أعلى سطح منزل

وصرح مصدر في الإسعاف، أنه سيتم نقل الجثتين إلي مشرحة مستشفى الزهور، بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى وجود سيارتي إسعاف بمكان الحادث، واستقبلت مستشفى الزهور، عن طريق الأهالي طفلين جثتين هامدتين، نتيجة سقوطهما من فوق سطح منزل بمساكن الأمل الجديد، بعدما أبلغوا الإسعاف لنقل الجثمانين، وذلك في نطاق دائرة حي الضواحي.