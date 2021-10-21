محمد مكاوي يشارك جمهوره لحظات ما قبل حادث الجونة.. «فيديو»

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شارك الفنان الشاب محمد مكاوي، جمهوره اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث الذي تعرض له برفقة النجمة بشرى بمهرجان الجونة السينمائي.

دوت الخليج يرصد اللحظات الأخيرة قبل تعرض الفنان محمد مكاوي والنجمة بشرى لحادث سير.

محمد مكاوي وبشرى قبل انقلاب السيارة

نشر مكاوي مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلاله إلى جانب بشرى أثناء استقلالهما بيتش باجي، ومن ثم صُدمت السيارة وتغلغل التوتر والارتباك إلى قلوبهم.

هذا وقد شاركت الفنانة بشرى اليوم الخميس، بإحدى الندوات في فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك بعد تعرضها لحادث سير أثناء تواجدها بمدينة الجونة.

أول ظهور لبشرى ومكاوي بعد الحادث

ظهرت بشرى، برفقة زوجها الذي اصطحبها إلى المنصة كونها لا تستطيع التحرك بمفردها، حيث كانت تعرج وهي تسير فضلًا عن وجود كسر بيدها.

محمد مكاوي يخضع لعملية بأنفه

على الجانب الآخر، أعلن الفنان محمد مكاوي مؤخرًا، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، خضوعه لعملية جراحية في أنفه.

وكتب مكاوي منشورا له بعد إجرائه العملية وظهر وأنفه ملفوف بالشاش وعلق قائلة: «الحمد لله.. أحاول دائما أن أكون إيجابيا».

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور، متمنين الشفاء العاجل وتساءل بعضهم: «هل هي عملية تجميل في الأنف أم أنها إصابة»، حيث لم يعلن مكاوي أي تفاصيل عن العملية، واكتفى بنشر مجموعة من الصور فقط.

آخر أعمال محمد مكاوي

يذكر أن أخر أعمال محمد مكاوي مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، بطولة هنا الزاهد ومحمد كيلاني ومحمود عبدالمغني وأحمد سلطان وعمر الشناوي وغيرهم، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

قصة مسلسل حلوة الدنيا سكر

مسلسل «حوة الدنيا سكر» يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان و"قولى لأحمد" لعمر الشناوى، و"لو كنت يوم انساك" مع أحمد حاتم.