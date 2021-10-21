/657382/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تتصدر-تريندات-مواقع-التواصل-الاجتماعي-بعد-إطلاق-استراتيجيتها-الجديدة

تصدرت منذ صباح اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بعد إعلانها ليلة أمس إطلاق استراتيجية جديدة تستهدف استقبال مزيد من الآراء السياسية من خارجها عبر منصاتها سواء على صفحات وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر موقعها الصحفي، فضلا عن تحويل لجانها إلى منتديات موسعة، وتدريب أعضائها الجدد بشكل متميز، وكذلك تدريب دفعة من المتطوعين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تصدر تنسيقية شباب الاحزاب للتريند على مواقع التواصل

الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الاحزاب

كما تضمنت الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالأمس، دور المركز الإعلامي بعد التطوير في نشر أفكار ونتاج عمل أعضاء التنسيقية في مختلف المجالات.

مواقع التواصل

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الاستراتيجية الجديدة بتفاعل قوي وثناء على الانفتاح ومبدأ استيعاب جميع الآراء التي كانت تتبناه التنسيقية منذ تدشينها وتواصل تطوير ذلك الأمر عبر الاستراتيجية الجديدة.

هذا وقررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تطوير اللجان النوعية اتساقًا مع الاستراتيجية الجديدة التي تحذوها تعزيزا لقدرة الكيان على استيعاب الزيادة العددية مع كل توسعة،وتحويلها الي منتديات تتيح للأعضاء مزيدا من حرية التنقل بين الموضوعات دون قيود الملف الواحد أو التخصص.

وتقوم فلسفة المنتدى على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبون في المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول.

وسيكون لكل منتدى فريق عمل ثابت لتسيير أعماله ومهامه ولتنسيق المجموعات التي سوف تنضم للعمل في الموضوعات التي يطلقها المنتدى وضبط إيقاع الالتزام بالخطة الزمنية المقررة لكل فعالية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.