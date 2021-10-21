فيديوجراف.. مصر تتقدم فى مؤشر إرنست أند يونج للطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - ويُصنف المؤشر أفضل 40 سوقًا بالعالم، من حيث جاذبية استثماراتها فى الطاقة المتجددة، كما يقيس الدول الأكثر جاذبية فى قطاع الطاقة المُتجددة من حيث المشروعات. يذكر أن مصر احتلت المركز 19 عالميًا بالمؤشر والثانى عربيًا بعد المغرب فى أكتوبر 2021، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المؤشر، ثم الصين ثانيًا والهند ثالثًا.

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