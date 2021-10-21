فيديو.. أحدث تصوير جوى لكوبرى المنيب يستعرض أعمال الرصف الخرسانى

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، نشرت وزارة النقل على صفحتها الرسمية، اليوم الخميس، تصويرا جويا يوضح قرب انتهاء أعمال تنفيذ كوبرى المنيب على النيل، ضمن مشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى. وتشمل أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل، ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، إذ يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبرى الحالى ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءته.

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