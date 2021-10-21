/657383/خاص-محمود-الخطيب-أبلغ-العامري-فاروق-بتقديم-أوراق-ترشحه-لانتخابات-الأهلي

في مفاجأة كبرى، تقدم العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بأوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تواصل هاتفيا مع العامري فاروق، وأبلغة بضرورة الترشح اليوم، على مقعد نائب الرئيس، وعدم إنتظار عودة بيبو من المستشفي، وتقديم الأوراق معه.

وتفاجئ نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بطلب الخطيب، ولكنه على الفور وصل إلى النادي وقام بتقيم أوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

ومن المفترض أن تقدم القائمة الخاصة بمحمود الخطيب الترشح بالكامل، ولكن ما حدث اليوم، فاجئ العامري فاروق وأصبح قلقا على منصبة في قائمة بيبو للانتخابات القادمة.

وشهد اليوم قبل الأخير أحداثا كثيرة، وكان أهمها ترشح محامي الإعلامي توفيق عكاشة، خالد سليمان أبو العلا، على منصب الرئيس خلال الفترة القادمة.

محمود الخطيب: حسن حمدي علمني حب الأهلي.. والتعامل مع الإنتصارات

أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الشديد للكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أنه تشرف بمزاملته في الملاعب وأيضًا خلال العمل في مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم الكابتن حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي، ويأتي في مقدمة ما تعلمه منه “حب الأهلي”، وكيفية إدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع الانتصارات وكيفية عدم المبالغة في الاحتفال وأن تكون الأمور متوازنة.

النادي الأهلي

وأشار رئيس الأهلي إلى أنه تعلم أيضًا الكثير من الكابتن حسن حمدي على الصعيد الإداري بحكم عمله معه في مجلس إدارة الأهلي.

وأوضح أن الكابتن حسن حمدي اعتاد على عدم إعلان رأيه أو موقفه في أي قضية بشكل مباشر، وكان يفكر كثيرًا قبل إبداء رأيه وموقفه في أي قضية.

وأشار إلى أن الأجيال داخل الأهلي تسلم بعضها الراية تباعًا، ويعد هذا أحد شعارات النادي الشهيرة "أجيال بتسلم بعض"، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي على الصعيد الإداري، وتذكر كل ما تعلمه في الإدارة من مواقف سابقة بمجرد وصوله إلى مقعد رئيس النادي.