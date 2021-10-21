الزمالك يواجه توسكر الكيني بالزي الرسمي بدوري الأبطال

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عقد مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك توسكر الكيني في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بفندق إقامة الفريق الأبيض على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي المكون من ” القميص الأبيض والشورت الأبيض” في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

زي الزمالك أمام توسكر

وفي المقابل سيرتدي فريق توسكر زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأسود في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر.

حضر الاجتماع من جانب الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وحسام العيوطي مدير تسويق الفريق ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى حسين “ميلا” مسؤول المهمات وطاقم التحكيم الموريتاني المكلف بإدارة المباراة، وممثلي نادي توسكر.

تدريبات الزمالك

واختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الزمالك وتوسكر

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

قائمة الزمالك أمام توسكر بالذهاب:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، طارق حامد، محمد أشرف روقا، أشرف بن شرقي، إسلام جابر، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، محمود شيكابالا، حمدي علاء، أيمن حفني، سيف فاروق جعفر، السيد محمد عبد الله.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف إبراهيم أوباما.