/657386/مدرب-أستون-فيلا-يكشف-عن-موعد-عودة-محمود-تريزيجه-للملاعب

كشف دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن أخر تطورات الدولي المصري محمود حسن تريزيجه، لاعب جناح الفريق، وموعد عوته للملاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعرض الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه للإصابةبقطع في الرباط الصليبي، في الموسم الماضي، أمام أنظار محمد صلاح مع ليفربول، بعد تدخل قوي من ألكسندر أرنولد.

تصريحات مدرب أستون فيلا

وتحدث مدرب أستون فيلا عن حالة تريزيجيه، وطمأن جماهير الفريق الإنجليزي خلال مؤتمره الصحفي لمباراة الغد أمام آرسنال، وقال: "ماتي كاش بخير، لقد تعافى من إصابته في الساق".

وتابع: "لقد تدرب كلًا من ليون بايلي، برتران تراوري في اليومين الماضيين وسيكونا متاحين لمباراة آرسنال، ولكن علينا الحذر وعدم المخاطرة خاصة ببايلي، الذي تعرض لإصابة في الفخذ منذ 4 أسابيع".

وأضاف في النهاية: "كينان ديفيس عاد للتدريبات مؤخرًا ولكن سيحصل على بعض الدقائق في مباراة فريق الشباب مساء الجمعة، لم يتبق سوى محمود حسن تريزيجيه الذي يتدرب الآن على العشب والجيم، وكان يعاني من إصابة في الركبة، لكنه يتعافى الآن بشكل جيد منها".

نتيجة مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد

تمكن فريق أستون فيلا، أن يحقق المفاجأة وينتصر على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، بهدف نظيف، ضمن إفتتاحية الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت هذه المباراة إثارة كبيرة وهامة، خاصة في شوط المباراة الأول، بعدما خرج لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد، وغادر أرض الملعب بسبب الإصابة، وشارك بدلاً منه دييجو دالوت.

في نهاية المباراة حدث موقف طريف للغاية، وذلك بعد حصول مانشستر يونايتد على ركلة جزاء، مع دخول المباراة في الدقيقة 93، ليدخل برونو فيرنانديز للتصدى للكرة، ولكن تخرج خارج الملعب.

ورفض برونو فيرنانديز، أن يسدد رونالدو ركلة الجزاء، لتنتهي المباراة بخسارة أصحاب الأرض بهدف نظيف.

سجل هدف اللقاء الوحيد المدافع هاوس، مع مطلع الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 13 بينما يصل أستون فيلا للنقطة 10 وبالمركز السابع.