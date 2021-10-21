/657391/كارتيرون-إهدار-الفرص-مسألة-وقت-ولا-يوجد-خلافات-في-صفوف-الزمالك

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الزمالك على أهمية لقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.

تصريحات باتريس كارتيرون

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب تدريب اليوم أن هدفه الفوز في اللقاء دون النظر لأي حسابات أخرى وبعيدا عن فوز الزمالك في لقاء الذهاب الذي أقيم في كينيا بهدف دون رد.

وشدد كارتيرون على أن فريقه سيخوض مباراة توسكر من أجل الفوز فقط، موضحا أن الفوز خارج الملعب أمر جيدا، ولكنه لن يعطي الزمالك أريحية في مواجهته أمام توسكر غدا، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض المباراة بأقصى روح من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات.

وعلق المدير الفني على ظاهرة إهدار الفرص السهلة في مباراة الذهاب قائلا إنها مسألة ثقة، والفريق لا يزال في بداية الموسم، واللاعبون يحتاجون لثقة أكثر، كما أن الفريق سجل هدفا في لقاء الذهاب عن طريق الونش وتم احتسابه تسلل بالرغم من صحة الهدف، وكان الفريق سيخرج فائزا بهدفين دون رد.

ورد كارتيرون على الأنباء التي ترددت حول وجود خلافات داخل الفريق قائلا: “لم تحدث خلافات ونحن مجموعة واحدة بروح واحدة،والشائعات متواجدة باستمرار على مواقع التواصل الإعلامي ولكن نتجاهلها”.

نتيجة مباراة الذهاب

واختتم الفريق تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي اقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بفندق إقامة الفريق الأبيض على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي المكون من ” القميص الأبيض والشورت الأبيض” في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

زي الزمالك أمام توسكر

وفي المقابل سيرتدي فريق توسكر زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأسود في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر.

حضر الاجتماع من جانب الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وحسام العيوطي مدير تسويق الفريق ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى حسين “ميلا” مسؤول المهمات وطاقم التحكيم الموريتاني المكلف بإدارة المباراة، وممثلي نادي توسكر.