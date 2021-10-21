/657394/النائبة-مي-رشدي-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-الكثافة-الطلابية-داخل-المدارس
تقدمت النائبة مي اسامة رشدي بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بشأن الكثافة الطلابية داخل المدارس.
واشارت النائبة مي رشدي في طلب الاحاطة انه لا يوفر المناخ المناسب للطلاب لاسيما في ظل جائحة كورونا.
وطالبت رشدي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لإتخاذ اللازم حيث يتم توفير مناخ جيد للعملية التعليمة للطلاب .
هذا وأعلن أعضاء البرلمان موافقتهم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/3/31.
ورد ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.
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