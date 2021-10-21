/657326/لعدم-الإنضباط-الإداري-إحالة-111-عامل-بالمنشآت-الحكومية-للتحقيق-بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

لعدم الإنضباط الإداري.. إحالة 111 عامل بالمنشآت الحكومية للتحقيق بالبحيرة وفي هذا الشأن نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ادكو حملة تفتيشية أسفرت عن : إحالة ٣١ من العاملين بمستشفى ادكو المركزي ومكتب صحة الأسرة الحضري والوحدة الصحية بقرية ٦ اكتوبر للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني . كما نفذت إدارات الرقابة بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مماثلة أسفرت عن إحالة ٧٣ عامل بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وكذا إحالة ٢ من العاملين بمدرسة الربدان بشبراخيت، وعدد ٥ من العاملين بوحدة تنظيم الأسرة بقرية فيشا بالمحمودية وذلك لتركهم العمل أثناء مواعيد العمل الرسميه.

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