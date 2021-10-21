فيديوجراف.. تطبيق إلكترونى للموظفين للاستفسار عن وحدات العاصمة الإدارية

والاستمارة الإلكترونية أو التطبيق الإلكترونى لموظفى العاصمة الإدارية، عبارة عن استمارة تضم عددا من الأسئلة يجيب عليها الموظف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن رغبته فى الحصول على وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للموظفين سواء فى مشروع سكن مصر بمدينة بدر أو بالحى السكنى R3 بالعاصمة، أو بدل نقدى نظير انتقاله للعمل من العاصمة، وذلك فى إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية.
ويتم من خلاله ترتيب الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، حيث تتضمن الاستمارات إعلان الموظف رغبته فى الحصول على وحدة سكنية.
وتم تشكيل فريق عمل متخصص للرد على استفسارات مسؤول الاتصال بكل جهة، إضافة إلى تنفيذ خطة تدريب وإعداد كارت للموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.
يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتنظيم عملية انتقال الموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروع سكن مصر.
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