ضبط موظف بمكتب بريد مطروح استولى علي نصف مليون جنيه من حسابات العملاء

دينا الحسيني تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بمحافظة مطروح لقيامه بالإستيلاء على مبلغ مالى أكثر من نصف مليون جنيه من حسابات عدد من عملاء المكتب محل عمله عن طريق تحرير إيصالات سحب بأسماء العملاء وتزوير توقيعاتهم على الإيصالات.. وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة وعجزه عن سداد المبلغ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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