بمشاركة الأمن الوطني.. الداخلية تداهم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بدمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لترويج المواد المخدرة بدمياط، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تابعت بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن دمياط ، نشاط (6 عناصر إجرامية - لعدد 4 منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان دمياط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للإتجار فى المواد المخدرة ، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (4) منهم حال مزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (كمية لمخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام- كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام- كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 500 جرام- 3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 3 سلاح أبيض- ميزان حساس- أدوات تستخدم فى تجزئة وتغليف المواد المخدرة).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.