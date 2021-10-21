"السياحة" تخطر المنشآت الفندقية برفع الطاقة الاستيعابية للفنادق لـ100%

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عممت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، رئيس لجنة تسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، منشورا يفيد برفع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 100%.
وقال الخطاب، إنه حرصًا من الدولة على دعم القطاع السياحي ووفقا لما يستجد من تطورات فيما يتعلق بمتابعة انتشار فيروس كورونا والوضع الوبائي له فقد تقرر للمنشآت السياحية باستقبال نزلائها ومرتديها بكامل الطاقة الاستيعابية لها.
وشدد الخطاب علي ضرورة التشديد علي تطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن، وتعميم المنشور علي حميع المنشآت السياحية .
من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، مدير إحدي المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر إن ما ورد في خطاب وزارة السياحة من رفع الطاقة الاستيعابية داخل الفنادق بنسبة 100% قرار صائب وقد جاء في توقيت مناسب بعد استقبال البحر الأحمر معدلات مرتفعة يوميا .
وأضاف مدير إحدى المنشآت الفندقية، أن في تلك التوقيت تشهد مدن البحر الأحمر السياحية انتعاش كبيرة حيث تصل معدلات الوصول اليومية للرحلات إلى أكثر من 50 رحلة طيران يومية من مطار الغردقة ومرسى علم.
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