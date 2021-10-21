/657395/وزير-الخارجية-في-زيارة-للعاصمة-الليبية-لمتابعة-اعمال-تجهيز-القنصلية-المصرية

دوت الخليج

حيث التقى سامح شكري خلال الزيارة مع قيادات الشرق الليبي ومن بينهم نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من أواصر متعددة ووحدة مصير وهدف.

زيارة بنغازي للقاء خليفة حفتر

وأضاف أن شكري قد التقي، من ناحية أخرى، خلال زيارته لبنغازي مع المشير خليفة حفتر.

وأكد شكري على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر.