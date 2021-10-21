/657396/محمد-الجبلاوي مصر-تدخل-عصر-الطاقة-الجديد-من-أوسع-الأبواب-باتفاقاتها-لتصدير-الكهرباء-لأوروبا

قال النائب محمد احمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر ستدخل عصر الطاقة من أوسع الأبواب خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبحت لاعب بارز في الطاقة في منطقة شرق المتوسط، بسبب النقلة الهائلة في مشاريع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والتي وجه بها الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة.

دوت الخليج

واشار النائب محمد احمد الجبلاوي في بيان له اليوم، الي ما قاله رئيس الوزراء اليوناني، أن اتفاق الربط الكهربائى مع مصر بالغ الأهمية لأمن الطاقة فى أوروبا، وأن الاتفاق المبرم بين مصر واليونان لإنشاء كابل تحت سطح البحر، يعد أول بنية تحتية من نوعها فى البحر المتوسط ، وهو أمر بالغ الأهية لأمن الطاقة في أوروبا كلها، ويعود بالخير الوفير على مصر.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء

واكد عضو مجلس النواب، أن اتفاقات الطاقة المبرمة بين مصر اليونان وقبرص، ستشق الطاقة الكهربائية طريقها نحو أوروبا، بعد تحقيق اكتفاء ذاتي وتحقيق احتياطي ضخم من الكهرباء في مصر، وتنفيذ مشاريع عالية للربط الكهربائي مع دول الجوار.

وشدد النائب محمد احمد الجبلاوي أن ما حدث في مجال الكهرباء في مصر في السنوات الأخيرة معجزة بكل المقاييس، تحسب للرئيس السيسي، مؤكدا انه ثبت باليقين ان الرئيس السيسى يعمل للأجيال التى سوف تتوارث الرخاء بهذه المشروعات العملاقة.