/657398/قبل-بداية-الدوري-نادي-بيراميدز-يعلن-إنشاء-رابطة-لمشجعيه

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم تدشين الرابطة من أجل حضور الجماهير الراغبة للتواجد في مباريات الفريق خلال الموسم القادم، خلال المباريات التي سوف تقام علىملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي.

بالإضافة إلى ذلك “تم إنشاء صفحة خاصة برابطة مشجعي بيراميدز، وذلك من أجل التماشي بالطفرة المتوقعة بإعلان رابطة الأندية المحترفة في ثوبهاالجديد.

وجاء بيان إنشاء رابطة مشجعي بيراميدز كالتالي:

أعلن نادي بيراميدز تدشين رابطة لمشجعيه بداية من الموسم المقبل الذي تبدأ أولى مبارياته للنادي الأربعاء القادم ٢٧ أكتوبر أمام نادي مصر للمقاصة على ملعبه باستاد ٣٠يونيو بالدفاع الجوي، كما أعلن إطلاق الصفحة الرسمية الخاصة برابطة مشجعيه كذلك، وهو ما يتماشى مع التفاؤل بالطفرة المتوقعة بإعلان رابطة الأندية المحترفة في ثوبها الجديد برئاسة النائب أحمد دياب، عن عودة الجماهير للحضور في المباريات مع انطلاق الموسم الجديد.

وبناء على توجيهات المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، تم إسناد المهمة لإدارة المباريات بالنادي التي يتولاها وليد مهدي، وتم إطلاق الصفحة الرسمية لرابطة المشجعين، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عبر الرابط التالي:

https://m.facebook.com/pyramidsfc.fanclub/

وسيتم من خلال الصفحة الخاصة لرابطة المشجعين، تسجيل الجماهير الراغبين في حضور مباريات النادي وتسهيل إجراءات التسجيل للحصول على الفان أي دي من شركة تذكرتي، وكذلك إجراءات حجز تذاكر المباريات، والتواصل المستمر بين النادي ورابطة جماهيره في كل مكان، وتنظيم حضور المباريات وتدريبات فريق الكرة ومشاهدة نجوم النادي والتقاط الصور التذكارية معهم، وغيرها من المفاجآت الكبيرة التي سيتم الإعلان عنها تباعا.

إيهاب جلال: شريف إكرامي قدم مباراة ممتازة أمام «عزام التنزاني» وعبد الله السعيد جاهز لمباراة العودة

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه سعيد بتحقيق التعادل أمام عزام التنزاني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" فريق عزام قدم مباراة جيدة وكان لهم فرصتين، وتمكنا أن نصنع العديد من الفرص خلال المباراة، ولكن لم نتمكن في تسجيل الأهداف".

رابطة مشجعي بيراميدز

وزاد" إسلام عيسى لديه إصابة ومن الصعب لعب مباراة العودة القادمة، ونسعى لتواجدة معنا خلال الفترة القادمة، لأنه من الأساسيين لدينا".

وواصل" عبد الله السعيد كان يعاني من شد في العضلة الخلفية، وسيتواجد معنا في لقاء العودة بشكل طبيعي، ونسعى للتواجد في الدور القادم في بطولة الكونفدرالية".

واختتم" شريف إكرامي قدم مباراة جيدة للغاية، وأبارك له على الوصول لـ 99 مباراة في بطولات أفريقيا".