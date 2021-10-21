جدة - نرمين السيد - التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية فى الرياض، بعبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث استعرضا التعاون الثنائى المُتنامى بين البلدين الشقيقين فى مجال الزراعة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بالرياض يبحث مع وزير البيئة والزراعة السعودى التعاون الثنائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.