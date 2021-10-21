المنطقة فيها رجاله.. آيتن عامر تستنجد بالأهالي بعد تعرض منزلها للهجوم

نشرت الفنانه "أيتن عامر" عبر حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن تعرض منزلها للهجوم من قبل مجموعة من الأهالي كانت قد نشبت مشاجرة بينهم وبين أحد العاملين في الشارع الذي تقطن به

وتحدثت أيتن، من خلال حسابها وقالت: "خناقة تحت البيت أهل الولد اللى كان بيتخانق طالعين يخبطوا على بيتى وفاكرين انه اللى اتخانق مع ابنهم بيشتغل معايا ومخبياه وعايزينى أسلمه ليهم، ومكنش فى حد فى المدخل الوقت ده وطلعوا الدور عندى وخبط فظيع على الباب وعز للأسف مسافر أخدت الولاد وقفلت عليا باب الأوضة.

واستكملت "ومن اللهوجة سبت تليفوناتى برة ملقتش غير الآيباد جمبي ومعرفتش اتصل بحد كتبت أى حد جمبي يجيلى لحد ما فكرت اطلع البلكونة انده الناس يلحقونى".

واكدت "أيتن" الحمد لله طلعوا وكله تمام اطمنوا، والناس فهموهم أن مفيش حد أصلا تبعى اتخانق واعتذروا ومشيوا المنطقة فيها رجالة .

الجدير بالذكر أن أيتن عامر قدمت بطولة حكاية "وأنا قبلت" من مسلسل "زي القمر" والتي تناولت قضية الفرق العمري بين الأزواج.

ومن ناحية أخرى، تعاقدت أيتن عامر، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "شهر 10"، وهو مسلسل إجتماعي يناقش ظاهرة انتشار مرض السرطان.